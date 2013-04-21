Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Украине

В украинском гидрометеорологическом центре объявили штормовое предупреждение на 21 апреля.

"Днем 21 апреля в стране, кроме западной части, отдельные порывы ветра 15-18 м/с; в южной части, центральных и восточных областях местами грозы", - отмечается в сообщении.

В Киеве и в Киевской области ожидаются отдельные порывы ветра до 15-18 м/с, сообщает ТСН.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр прогнозирует заморозки со следующей недели.