Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Украине
12:52, 21 апреля 2013Общество
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В Киеве и в Киевской области ожидаются отдельные порывы ветра до 15-18 м/с.
Гидрометцентр прогнозирует заморозки со следующей недели / Фото: wiadomosci.wp.pl
В украинском гидрометеорологическом центре объявили штормовое предупреждение на 21 апреля.
"Днем 21 апреля в стране, кроме западной части, отдельные порывы ветра 15-18 м/с; в южной части, центральных и восточных областях местами грозы", - отмечается в сообщении.
В Киеве и в Киевской области ожидаются отдельные порывы ветра до 15-18 м/с, сообщает ТСН.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр прогнозирует заморозки со следующей недели.
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