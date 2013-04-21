Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Украине

12:52, 21 апреля 2013
Общество
6539 0

В Киеве и в Киевской области ожидаются отдельные порывы ветра до 15-18 м/с.

Гидрометцентр прогнозирует заморозки со следующей недели / Фото: wiadomosci.wp.pl

В украинском гидрометеорологическом центре объявили штормовое предупреждение на 21 апреля.

"Днем 21 апреля в стране, кроме западной части, отдельные порывы ветра 15-18 м/с; в южной части, центральных и восточных областях местами грозы", - отмечается в сообщении.

В Киеве и в Киевской области ожидаются отдельные порывы ветра до 15-18 м/с, сообщает ТСН.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр прогнозирует заморозки со следующей недели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter