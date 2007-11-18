В Донецкой области объявили три дня траура

В Донецкой области 19, 20 и 21 ноября объявлены днями траура. Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, это подтвердил журналистам и вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ. По его словам, государственный траур будет объявлен, скорее всего во вторник, 20 ноября.

А.КЛЮЕВ также сообщил, что обнаружены тела еще 6 погибших горняков, опознаны тела 22 горняков. Таким образом, погибшими считаются 39 человек. Судьба 61 шахтера неизвестна.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Донецке, на предприятии “Шахта имени А.Ф. Засядько”, на горизонте 1078 метров при проведении работ произошел взрыв метано-воздушной смеси. Всего на момент аварии в шахте работали 457 горняков.

Семьи погибших горняков получат в качестве компенсации по 100 тысяч гривен каждая.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем заседании в Донецке .