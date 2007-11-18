Украина и Россия подписали временное положение о Керченском проливе

Морские администрации Украины и России подписали временное положение о порядке прохода судов Керченским проливом.

Как передает РИА «Новости»,об этом заявил один из представителей Министерства транспорта РФ.

Согласно положению, все суда, следующие из Черного и Азовского морей, должны запрашивать разрешение у центральной радиодиспетчерской службы "Керчь".

"Приоритетный проход перед транзитными судами имеют танкеры и суда с опасными грузами, которые ожидают выгрузки на якорных стоянках", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все эти суда должны следовать исключительно Керчь-Еникальским каналом. Суда без груза по соглашению с диспетчерскими службами "Керчь" и "Кавказ" могут следовать по фарватерам "50" и "52".

Как сообщал УНИАН, 11 ноября во время шторма в Керченском проливе пострадали более десятка российских и украинских судов, в результате чего в море оказалось около 1,2 тысяч тонн мазута, а также 6,8 тысячи тонн серы.

15 ноября министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявил, что Украина и Россия должны установить единые правила движения по Керченскому проливу и Керчь-Еникальскому каналу.

По его словам, поскольку часть судов, которые потерпели аварию 10-11 ноября, находилась на условно российской стороне, то рекомендации со стороны Керченского порта воспринимались ими не как команды.

Министр отметил, что фактически эти правила уже согласованы, однако должны вступить в силу только после разграничения морской границы между Украиной и Россией. «Но этот вопрос (разграничения - УНИАН) не решается годами», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.