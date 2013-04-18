Предпосылок для роста цен на молочную продукцию нет – эксперты

«В части цен вы видите, что у нас нетипичная весна, она затянулась на пару недель. Только трава прорастает, поэтому сезон «большого молока» оттянулся где-то на месяц. В принципе, сейчас цены стабильны, стоимость сырья не колеблется, поэтому предпосылок для роста цен на молочку нет. Я более чем уверен, что до конца года цены на прилавках не поменяются», – убежден президент Ассоциации производителей молока Андрей Дикун.

По его словам, стабильному развитию молочной отрасли сегодня в Украине серьезно способствует государственная политика.

«Украину часто сравнивают с Европой, мол, там молоко дешевле. Но нужно помнить, что эта отрасль чрезвычайно дотирована государством в ЕС и в той же Белоруссии. Но мы также благодарны государству за помощь. Потому что производители молока в Украине имеют фиксированный сельскохозяйственный налог, благодаря чему в глобальном плане в АПК есть положительная динамика развития. Кроме того, в прошлом году вернули систему дотирования производителей молока, она уже показала свою эффективность и мы надеемся, что она и в дальнейшем сохранится. А в прошлом году положительно зарекомендовал себя механизм минимальных цен на молоко от населения, который помешал многим переработчикам и посредникам сильно наживаться на населении, платя им копейки за их продукцию частных хозяйств», – отмечает эксперт.

Председатель Совета директоров Союза молочных предприятий Украины, директор Белоцерковского молочного комбината Вадим Чагаровский констатирует, что по ряду позиций украинская молочка может заместить импортную продукцию.

«Да, по ряду позиций мы можем заместить нашей продукцией импорт, хотя по отдельным позициям нам не позволяет отсутствие технологий. Что касается цен на молочную продукцию, то в первом полугодии они не изменятся», – утверждает он.

Учредитель Троицкого молокозавода (Одесская обл., ТМ «Молочный буфет») Сергей Матин напоминает, что в конце 90-х благодаря помощи государства отечественные производители почти полностью обеспечили молоком страну.

«То, что в марте объемы импорта молочной продукции сократились почти на треть для меня неудивительно. Я сразу же вспомнил конец 90-х – начало 2000-х, когда государство дало волю, не мешало нашим предприятиям работать, и буквально за 2 года мы почти полностью покрыли своим молоком страну. Сейчас мы видим, что государственная политика так же направлена на то, чтобы помогать производителям молока», – сказал он.

В то же время, по мнению Сергея Матина, усилить позиции украинской молочной продукции, в том числе на экспорт, может его экологизация.

«Рынок органических продуктов, который в цивилизованном мире процветает, у нас не сформирован. В Украине нет закона об органических продуктах, нет регламентации, где органический продукт, а где – с добавками. Поэтому за эко-продуктами, в частности, органическим молоком – будущее», – резюмировал эксперт.

Напомним, что ранее Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» констатировала тенденцию к сокращению импорта цельномолочной продукции (ЦМП) после того, как в марте в страну этого товара завезли на 28% меньше, чем в феврале.