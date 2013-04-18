В Минагрополитики обещают представить новый украинско-немецкий комбайн

Этот инвестпроект будет реализовываться в ближайшие несколько лет. Сейчас же определяется оптимальный объем и модельный ряд техники, которая будет производиться. Также прорабатываются оптимальные условия лизинга, что позволит отечественным сельхозпроизводителям закупить эту технику. Об этом сегодня шла речь на встрече Министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка с представителями компании CLAAS.

«Вопрос сельхозмашиностроения в Украине сегодня поднят на высший государственный уровень. И мы планируем реализовывать эту задачу путем совместного производства зерноуборочных комбайнов. Мы довольны нашим сотрудничеством с немецкой компанией CLAAS. Так, уже в этом году на базе Херсонского машиностроительного завода совместно с CLAAS мы планируем запустить производство высокопроизводительного зерноуборочного комбайна. Этот совместный проект будет реализовываться в течение нескольких ближайших лет», − отметил Николай Присяжнюк.

Также Министр предложил совместно с немецкой стороной в ближайшее время определить оптимальные объемы производства техники и ее модельный ряд. Он отметил, что значительная часть этой сельхозтехники будет реализовываться в Украине. Поэтому сейчас прорабатываются оптимальные условия лизинга, которые позволят украинским сельхозпроизводителям приобрести эту технику.

В свою очередь, член правления концерна CLAAS, управляющий директор Ян-Хендрик Мор отметил, что в ближайшее время в Украину уже поступят необходимые комплектующие. Он отметил, что немецкая сторона особенно заинтересована в производстве сельхозтехники совместно с украинскими производителями. Поэтому уже в этом году техника совместного производства должна быть представлена в Украине.

Напомним, что вопрос сельхозмашиностроения является одной из важнейших задач отечественного сельского хозяйства, предусмотренных Программой активизации развития экономики на 2013-2014 годы.