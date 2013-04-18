Эксперты призывают не форсировать получение кредита МВФ

«Я оцениваю наши шансы на получение до 15 млрд. долларов от МВФ как очень высокие. Добиться соглашения с этой структурой важно, однако я бы не форсировал события, быстрого решения совета директоров МВФ ждать не стоит. Окончательные выводы будут после завершения всех переговоров», - утверждает генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим Браиловский.

По его мнению, возобновление кредитования со стороны МВФ благоприятно скажется на развитии украинской экономики и даст положительный сигнал для зарубежных инвесторов как с США, Канада, Европы, так и со стран Азии, в частности Китая, Индии.

Аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь согласен с коллегой в том, что ожидать скорого решения МВФ не стоит.

«Сейчас продолжаются переговоры, нужно подождать их завершения. Но и тогда мы не получим первые деньги. Я прогнозирую, что в этом году мы возобновим сотрудничество, однако первый транш получим уже во втором полугодии», - отметил он.

Напомним, что делегация Кабинета министров продолжит переговоры с МВФ во время ежегодного собрания 19-21 апреля.