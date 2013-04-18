В Севастополе начались тренировки к Дню Победы

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины, украинские ВМС на параде по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 69-й годовщины освобождения города Севастополя от немецко-фашистских захватчиков будут представлять 13 парадных расчетов Вооруженных Сил Украины и других украинских воинских формирований.

В частности, это будут парадные расчеты из числа курсантов, младших и старших офицеров Академии ВМС им. П.С.Нахимова, парадные расчеты корабельного состава флота, подразделения морской пехоты, Войск береговой обороны, учебного центра, а также почетный караул, барабанщики, группа знаменосцев, фанфаристы и линейные.

В торжественном прохождении также будут принимать участие парадные расчеты подразделений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, кроме того, впервые после перерыва в нем примут участие парадные расчеты от Внутренних войск Украины и Государственной пограничной службы Украины, сообщил помощник командующего.

Как отметил помощник командующего ВМС ВС Украины, украинские военнослужащие традиционно пройдут торжественным маршем в единых парадных расчетах с военнослужащими Черноморского флота Российской Федерации. Общая численность всех участников прохождения торжественным маршем составит более 1500 человек личного состава, - сообщил офицер.

По теме: Янукович: эстафета памяти пройдет по всем регионам

Он также отметил, что подготовка к торжественному мероприятию началась со слаживания парадных расчетов в воинских частях, а с 4 апреля в Академии ВМС им. П.С.Нахимова проходят совместные тренировки подразделений, которые будут привлечены к торжественному прохождению 9 мая в Севастополе. По его информации, состоялись также два совместных строевых смотра войск Севастопольского гарнизона.

Совместные тренировки украинских военнослужащих с их российскими коллегами начнутся с 18 апреля, на территории одной из воинских частей ЧФ РФ. Всего, как планируется, состоится, по меньшей мере, четыре такие совместные тренировки.

Совместная репетиция торжественного прохождения войск Севастопольского гарнизона непосредственно в центре города Севастополя запланирована на 3 мая, а генеральная репетиция – на 7 мая (резерв – 8 мая), - сообщил помощник командующего ВМС ВС Украины.