Украина и Китай договорились о совместном производстве тракторов

Так, «ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова» и компании Citic Inernational Corporation co.ltd. и CHAINA YTO Inernational подписали соглашение о производстве и поставке в Украину тракторов YTO – ЮМЗ.

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В Китае прошли переговоры между украинскими производителями, учеными, членами общественных организаций и руководством компаний Citic Inernational Corporation co.ltd. и CHAINA YTO Inernational. Украинскую делегацию возглавлял директор Департамента инженерно-технического обеспечения и сельскохозяйственного машиностроения Минагрополитики Александр Григорович.

По результатам проведенных переговоров было подписано соглашение между ГП «ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова» и компаниями Citic Inernational Corporation co.ltd и CHAINA YTO Inernational по производству и поставке в Украину тракторов YTO – ЮМЗ. Также были определены модельный ряд, объемы производства и источники финансирования.

Согласно достигнутым договоренностям, китайская сторона будет способствовать привлечению правительственных кредитных средств для реализации проекта.

Напомним, ранее Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявил, что до 2017 года в Украине планируется увеличить производство отечественных высокопроизводительных комбайнов до 2500, а тракторов – до 12 800. А согласно Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы, планируется усовершенствовать механизмы государственной поддержки приобретения современной сельскохозяйственной техники отечественного производства, особенно на условиях финансового лизинга.