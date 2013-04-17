Операторов рекламы в киевском метро заставят платить больше

Суд обязал операторов рекламы в метро платить Киеву по действующим тарифам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА – руководителя аппарата Александра Пузанова.

В частности, по его словам, 15 апреля Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобы КГГА и КП «Киевский метрополитен» к двум компаниям-операторам рекламы на транспорте.

Как отметил А.Пузанов, ранее компании отказывались перезаключать договоры с КП «Киевский метрополитен» и платить городу по действующим тарифам.

В феврале и марте 2013 года были приняты аналогичные судебные решения в отношении других двух компаний, сообщил он. Согласно решению суда, компании должны платить городу за право использования площади подвижного состава метро для размещения рекламы по новым тарифам, которые были приняты в сентябре 2012 года.

«В предыдущие годы тарифы на рекламу на транспорте были необоснованно низкими, что привело к существенным потерям городского бюджета. Только от этих четырех операторов бюджет города ежемесячно получит более 740 тыс. грн поступлений, которые он раньше недополучал. За весь срок действия договоров сумма превысит 44 млн. грн. Должен заверить, что киевская власть добьется перезаключения всех невыгодных договоров с операторами рекламы на транспорте», – заявил А.Пузанов.

Он напомнил, что с сентября 2012 года в столице действуют новые тарифы на размещение внешней рекламы. По его словам, плата за размещение внешней рекламы была в среднем увеличена на 23%. Тарифы на размещение рекламы на транспорте претерпели существенные изменения, поскольку они были слишком низкими. Например, за монитор внутри вагона метро оператор платил городу всего 3,75 грн в месяц, а за рекламную площадь на дверях вагона – 16 грн/кв. м в месяц. Новый тариф составляет, соответственно, 35 грн и 150 грн/кв. м в месяц, сообщил А.Пузанов.

Он заверил, что тарифы были согласованы с Антимонопольным комитетом Украины, который признал их обоснованность.

Как отметили в КГГА, в 2012 году город получил от рекламы 125,2 млн. грн (от рекламы на транспорте бюджет получил всего 150 тыс. грн). Плановый показатель на 2013 год составляет 150 млн. грн (поступления в бюджет от рекламы на транспорте должны составить не менее 10 млн. грн).