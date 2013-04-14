Губернатор просит Азарова и министра обороны спасти Лесивский замок

Глава Черкасской облгосадминистрации Сергей Тулуб обратился с просьбой к премьер-министру Украины Николаю Азарову и министру обороны Павлу Лебедеву спасти жемчужину архитектуры - уникальный ландшафтно-архитектурный комплекс «Усадьба Даховских», расположенный на Черкащине.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, к руководителю области обратилась общество Монастырыщенского района с просьбой спасти «Усадьбу Даховских».

Лескивский замок - так называют жители села Лескове Монастырыщенского района удивительную усадьба магнатов Даховских, возраст которой около 150 лет. Это - единственная уникальная достопримечательность архитектурного искусства на Черкащине, которая сохранилась до нашего времени.

По словам сельского председателя села Лескове Анатолия Гаврилюка, сейчас замок находится в собственности Министерства обороны. Оттуда все имущество вывезли, но остались результаты варварского ведения хозяйства. Сохраняя внешне благородные очертания, замок разрушается изнутри.

«С 1992 года территория принадлежит Маньковской военной части. Сегодня замок пустой. Ржавчина точит металлические перекрытия подвалов, протекает бак для воды, углубляются трещины. Повышенная влажность и пары медикаментов, которые сохранялись в помещении, привели к разрушению штукатурки стен и потолка замка, разрушается также фасад. Круглая башня дала угрожающую трещину. В запущенном состоянии и парк», - говорится в сообщении.

Путь к спасению архитектурной жемчужины жители Монастырыщины видят в том, чтобы передать замок в собственность территориального общества Лесковского сельсовета. Это позволит не только сохранить достопримечательность, но и возродить туристический объект путем привлечения инвестиций, отметили в ОГА.

Сейчас историческую достопримечательность арендует ООО «Торгово-промышленная компания «Регион», она закрыта для постороннего доступа.

Справка УНИАН. Ландшафтно-архитектурный комплекс «Усадьба Даховских» расположен в селе Лескове Монастырыщенского района Черкасской области.

Село Лесковое известно с ХVІІ в. В 1890-х годах его купил польский магнат Мариан Даховский. Четыре поколения творили в селе роскошное имение, которое не потеряло ценности и в наши дни. Здесь его потомки построили замок с круглыми, четырехугольными и шестиугольными зубчатыми башнями. На первом и третьем этажах было по 8 больших залов для игр, баллов, приема гостей. На 2-м - 9 залов и ванная. Восточный вход был парадным. Перед ним стояли бетонные вазы для цветов, а рядом - домик для прислуги.

Во время революции и войны Тадеуш эмигрировал за границу. Но замок не был разрушен. Из уважения к хозяину крестьяне уберегли его от уничтожения. До 1934 года замок был закрыт. Впоследствии его использовали в качестве дома отдыха, детского лагеря, госпиталя, туберкулезного диспансера, санатория для военных.

Лесковский замок занесен в список достопримечательностей истории и культуры областного значения. Власти неоднократно затрагивали вопрос о возобновлении уникального архитектурно-ландшафтного комплекса и включения его в областную программу «Золотая подкова Черкащины».