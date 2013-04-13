На Тернопольщине река вышла из берегов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в частности подтоплены дорога в селе Подлесочное Бережанского района и одна из улиц пгт Вишнивец Кременецкого района.

Повышение уровня воды в реке Золотая Липа в селах Жуков и Гиновичи Бережанского района стало причиной подтопления 8 зданий.

В Збаражском районе вышла из берегов река Горынь, в Подгаецком районе поднялась вода в реке Коропец. Там провели обходной канал для уменьшения пополнения местного пруда и укрепили дамбы мешками песка.

В местах подтопления проводятся работы по откачиванию воды.