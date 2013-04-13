На Тернопольщине река вышла из берегов
19:50, 13 апреля 2013Общество
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На Тернопольщине из-за резкого таяния снега водой перекрыто две дороги.
Из берегов вышла река Горынь в Збаражском районе
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в частности подтоплены дорога в селе Подлесочное Бережанского района и одна из улиц пгт Вишнивец Кременецкого района.
Повышение уровня воды в реке Золотая Липа в селах Жуков и Гиновичи Бережанского района стало причиной подтопления 8 зданий.
В Збаражском районе вышла из берегов река Горынь, в Подгаецком районе поднялась вода в реке Коропец. Там провели обходной канал для уменьшения пополнения местного пруда и укрепили дамбы мешками песка.
В местах подтопления проводятся работы по откачиванию воды.
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