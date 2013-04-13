На Землю надвигается мощная геомагнитная буря

16:56, 13 апреля 2013
Общество
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Геомагнитная буря от мощного извержения на солнечной поверхности достигнет Земли к вечеру субботы.

На солнечной поверхности произошло сильное извержение

Подобные стихийные явления грозят перебоями в работе спутников, коммуникационных систем и электрогенераторов, передает русская служба Би-Би-Си.

Однако ученые полагают, что наиболее вероятным ее эффектом станет появление Полярного сияния в верхних слоях земной атмосферы.

Наиболее мощные порывы «солнечного ветра» Земля ощутит с полуночи в субботу до трех часов утра в воскресенье.

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