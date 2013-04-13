На Землю надвигается мощная геомагнитная буря

Подобные стихийные явления грозят перебоями в работе спутников, коммуникационных систем и электрогенераторов, передает русская служба Би-Би-Си.

Однако ученые полагают, что наиболее вероятным ее эффектом станет появление Полярного сияния в верхних слоях земной атмосферы.

Наиболее мощные порывы «солнечного ветра» Земля ощутит с полуночи в субботу до трех часов утра в воскресенье.