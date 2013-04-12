В Кабмине объяснили введение спецпошлин на импортные автомобили

13:49, 12 апреля 2013
Общество
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Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов констатирует, что спецпошлины на импортные автомобили - нормальная реакция страны на падение производства.

Об этом он рассказал в интервью журналу «Корреспондент».

«Решение приняло правительство и взяло на себя за него ответственность. Я считаю, что это нормальная реакция на падение производства, что, в свою очередь, привело к сокращению рабочих мест. Мы хотим, чтобы в Украину пришли производители и развернули производство здесь, хотя бы по части крупноузловой сборки», - заявил он.

В связи с этим, первый вице-премьер-министр выразил убеждение, что благодаря спецпошлинам Украина получит двойной плюс -  налоги, рабочие места и хорошие автомобили.

Он также заметил, что указанная мера является временной.

«Я хочу сказать, что это решение временное. У нас есть идеи собраться с мировым автопромом и поговорить о том, чтобы  хотя  бы  крупноузловая сборка проводилась у нас. Я уверен, что в ближайшее время будет принято решение о введении дополнительных пошлин не только на машины среднего класса, но и на автомобили сегмента luxury, чтобы устранить спекуляции на тему «среднего класса», подчеркнул Арбузов.

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