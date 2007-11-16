Гриценко разжаловал двух офицеров, которые украли 6 автозаправщиков

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО лишил воинских званий двух офицеров, которые по поддельным документам похитили и реализовали шесть автозаправщиков, чем нанесли государству ущерб на сумму почти 1,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, начальник квартирно-эксплуатационного отдела города Запорожье Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления подполковник Олег ДАНИЛКО вместе с начальником группы проведения служебных расследований и профилактики правонарушений Запорожского зонального отделения Военной службы правопорядка майором Богданом ТЕРЕЩЕНКО на основании поддельных документов похитили и реализовали шесть автозаправщиков АТЗ-30 на базе автомобилей МАЗ-7410, чем нанесли государству ущерб на сумму 1 млн.490 тыс. 417 грн.

Как отмечается в сообщении, этими действиями О.ДАНИЛКО и Б.ТЕРЕЩЕНКО допустили нарушение требований статей 11, 49 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины и статьи 4 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, чем дискредитировали высокое звание офицера.

С целью недопущения подобных случаев в дальнейшем и в соответствии со статьями 12, 68, 85. 92 Дисциплинарного Устава Вооруженных Сил Украины министр обороны Украины А.ГРИЦЕНКО издал приказ №639 от 16 ноября “О привлечении к дисциплинарной ответственности”, которым лишил этих офицеров воинских званий.