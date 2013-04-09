Мэр Тернополя живет на одну зарплату в 12-метровой квартире (декларация)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованной им декларации.

В документе отмечается, что 141,775 тыс. грн из суммы дохода составила заработная плата, 15,789 тыс. грн – материальная помощь.

Члены его семьи, в состав которой входят жена и дочь, в прошлом году получили доход в сумме 18,984 тыс. грн.

В декларации также указано, что в 2012 году обязательства С.Надала по договору добровольного страхования составили 5,652 тыс. грн, на содержание имущества им было потрачено 6 тыс. грн.

На счету в банке у С. Надала – 7,291 тыс. грн, у членов семьи банковских вложений нет.

Согласно декларации, земельного участка, дома и гаража С.Надал не имеет, в его собственности - только квартира общей площадью 11,74 кв. г. В то же время члены его семьи имеют в собственности два земельных участка в пригородных селах Шляхтинцы (2,5 га) и Байкивцы (1,2 га), а также дом площадью 399,1 кв. м.

С.Надал также владеет автомобилем Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска.