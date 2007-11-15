Украинских дальнобойщиков ”достали” 4 посольства

Украинские международные автомобильные перевозчики заявляют о проблемах при получении виз в Италию, Болгарию, Румынию и Францию.

Об этом сообщил председатель правления Всеукраинского объединения организаций работодателей автомобильного транспорта Орест КЛИМПУШ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, несмотря на то, что Украина в одностороннем порядке отменила визы для большинства стран, перевозчики имеют сложности с получением виз для водителей-международников. В качестве примера глава ассоциации привел консульство Италии.

"Всегда было сложно работать с этим консульством, но с середины апреля 2007 года Посольство Италии в Украине начало принимать заявления на выдачу виз через итальянский визовый центр. Услуги этого центра платные, и украинцы должны дополнительно платить к стоимости визы еще 170 грн. за услуги этого центра. Этот центр вроде работает по механизму прогрессивной предварительной записи - по телефону и через Интернет. Но ожидать следующей беседы необходимо месяц. В связи с этим возникла "виртуальная очередь" среди перевозчиков, уже имеющих контракт с итальянскими фирмами", - сказал он.

При этом О.КЛИМПУШ подчеркнул, что для получения визы необходимо подать список документов из 18 позиций, среди них - "абсолютно не имеющие отношения к визе".

По словам О.КЛИМПУША, ассоциация неоднократно обращалась с этим вопросом в государственные органы, в том числе в Министерство иностранных дел Украины, с просьбой упростить процедуру получения виз.

"Сегодня мы имеем очень сложную ситуацию, когда визы нашим работникам не выдаются... Украинская сторона имеет все основания рассматривать эти действия как дискриминационные и, соответственно, наше Министерство иностранных дел должно поставить серьезный вопрос перед нашими партнерами", – считает О.КЛИМПУШ.

Также он отметил, что подобные проблемы возникают и с консульствами Болгарии, Румынии, а в последнее время - и Франции.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации международных перевозчиков Украины (АсМАП) Леонид ДОКИЛЬ сказал, что в последнее время отечественный транспорт, ранее доминировавший на рынках международных перевозок, становится неконкурентоспособным. По его словам, это происходит из-за ряда факторов. Среди них - большое налоговое давление, транспортный сбор, уплата НДС при передвижении по территории Украины и др.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент дал согласие на вступление в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Украиной. Соглашение об облегчении визового режима предусматривает фиксированную цену визового сбора в 35 евро, предоставление бесплатных виз определенным категориям граждан, в частности, студентам, журналистам, близким родственникам и т.п.

Кроме того, согласно новому соглашению, консул, в случае отказа в оформлении визы, должен объяснить гражданину причины отказа. Действие соглашения не будет распространяться на Данию, Ирландию и Великобританию.