В Донецкой области убили капитана милиции

В Донецкой области убит капитан милиции.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью линейного управления милиции на Донецкой железной дороге, 14 ноября в Ясиноватском районе области с признаками насильственной смерти обнаружено тело капитана милиции 36-летнего Александра Папазова. Он служил в линейном управлении на Донецкой железной дороге УМВД Украины на транспорте в должности старшего инспектора отдела работы с персоналом.

В линейном управлении уточнили, что в настоящее время расследуются обстоятельства гибели сотрудника.