В Сумах коммунальщики ободрали государство на шесть миллионов гривен

Как сообщила УНИАН сотрудник штаба управления налоговой милиции ГНС Украины в Сумской области Наталия Шаповал, местное предприятие коммунальной собственности, предоставляющее услуги населению и имеющее постоянный прилив средств в виде расчетов за выполненные работы и услуги, по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году заявило о своей убыточности. Чтобы разобраться в причинах такого состояния дел, работники налоговой милиции провели углубленный оперативно-экономический анализ операций, которые проводились коммунальщиками за последние 2 года. Выводы оперативников об использовании на предприятии схем уклонения от налогообложения подтвердились в ходе последующей документальной проверки.

В частности, налоговики установили, что должностные лица коммунального предприятия на протяжении 2011 - 2012 годов с целью формирования незаконного налогового кредита и искусственного завышения валовых расходов заключали договоры подотряда и субподряда с подконтрольными им субъектами ведения хозяйства. При этом подрядчики не имели в штате квалифицированных кадров, которые бы выполняли указанные ремонтно-строительные работы, а лишь управленческий персонал. Все заявки от населения на проведение работ, которые поступали в сервисные центры коммунального предприятия, сразу переадресовывались непосредственно подконтрольным частным предпринимателям, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Среди основателей подконтрольных коммерческих структур оказались лица, ранеее судимые за совершение экономических преступлений.

Поэтому в ходе проверки установлены факты перечисления средств на счета сомнительных субъектов ведения хозяйства за работы и услуги, которые фактически ими не выполнялись. При этом для расчетов по теневым схемам использовались средства сумского общества.

«Преступные действия служебных лиц привели к недопоступлению в бюджет 5,7 млн грн налогов в бюджет: 2,5 млн грн налога на добавленную стоимость и 3,2 млн грн налога на прибыль», - сообщила Н. Шаповал.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо больших размерах служебными лицами коммунального предприятия следователи налоговой милиции начали уголовное осуществление.