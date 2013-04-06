Суд взялся за кровавый расстрел посетителей в одесском баре «Беллини»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Направлен обвинительный акт в уголовном производстве по факту причинения телесных повреждений и убийства двух человек в кафе-баре «Беллини», которые имели место 9 декабря 2012», - сообщили в пресс-службе.

Фигуранты обвиняются по ряду статей Уголовного кодекса Украины: хулиганство, умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести, умышленное нанесение легких телесных повреждений, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, умышленное убийство двух лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих, из хулиганских побуждений, подделка документов, сокрытия преступления.

Как сообщал УНИАН, по данным Отдела связей с общественностью УМВД в Одесской области, 9 декабря около 3.00 в дежурную часть милиции поступило сообщение, что двое вооруженных мужчин расстреляли в баре «Беллини» 29-летнюю женщину и 24-летнего мужчину, еще трое посетителей получили огнестрельные ранения.

Подозреваемые пытались скрыться с места преступления на автомобиле «Мерседес», но были задержаны. У них изъято охотничье ружье АКСУ ”Вулкан”, три снаряженных магазина к нему и охотничий нож. Задержанные оказались жителями Полтавы 1973 и 1977 годов рождения, оба имеют судимости.