Прокуратура не согласна, что СБУшник был потерпевшим в скандальном ДТП

Прокуратура не согласна с решением суда относительно признания правоохранителя потерпевшим в ДТП, которое произошло 9 марта в Феодосии при участии скорой помощи и автомобиля сотрудника СБУ.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Крымского региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

В соответствии с решением Феодосийского городского суда, работник СБУ признан потерпевшим в ДТП при участии «скорой», отмечается в сообщении.

«Позиция прокуратуры: на данное время продолжается расследование уголовного производства. В настоящее время проводится ряд экспертиз, по результатам которых, а также собранных доказательств, будет определен окончательный процессуальный статус указанного лица», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в деле о столкновении «скорой помощи» и автомобиля сотрудника СБУ, в результате которого погибли двое медиков, потерпевшими признаны водители обеих машин.

По словам следователя Феодосийской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Павла Юхимовича, сначала потерпевшим был признан водитель «скорой». Позже горсуд Феодосии обязал следователя признать в качестве потерпевшего и СБУшника - водителя легковой машины.

П.Юхимович сообщил, что назначена судебно-медицинская экспертиза. На будущей неделе будет назначена еще одна экспертиза - относительно состояния автомобилей.

Он также отметил, что рабочее состояние светофора влияет на виновность участников ДТП, но это не главный фактор. «Водитель "скорой помощи" имеет право отойти от требований правил дорожного движения в случае необходимости, когда он едет с проблесковыми маячками, но при движении в таком режиме он должен обеспечить безопасность своих маневров, а водитель должен уступить дорогу машине. Только когда водитель "скорой помощи" убедился, что его пропускают, он может двигаться на красный свет или по встречной полосе движения. Если его не пропускают, он должен пропустить машину, хотя это нарушение правил со стороны человека, который не пропускает", - сказал следователь.

"В данном случае, я допускаю, что скорость движения одного и другого автомобилей была превышена», - сказал П.Юхимович.

Справка УНИАН. Авария произошла 9 марта в Феодосии. Столкнулись машина «скорой помощи», которая везла в больницу 22-летнего парня, находившегося в коме, и легковой автомобиль. На месте ДТП погибла 27-летняя фельдшер. Травмы получили 50-летний шофер "скорой", 57-летний отец парня и врач. Врач умер в больнице. Также был травмирован 32-летний водитель машины – участницы ДТП.

12 марта СБУ признала, что машиной управлял ее сотрудник.

Прокуратура Феодосии начала расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек). Поскольку в деле замешен сотрудник СБУ, оно было передано "военной" прокуратуре Крымского региона.

Крымское управление Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности признало аварию несчастным случаем, связанным с производством. Это дает родственникам погибших в ДТП сотрудников скорой помощи, а также водителю медавтомобиля право получить материальную компенсацию от государства за счет средств Фонда соцстрахования.