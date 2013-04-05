Министр культуры поздравил Муратову с получением премии «Ника»

«От имени Министерства культуры Украины и от меня лично примите самые искренние поздравления по случаю получения престижной кинематографической премии «Ника» за 2012 год. Победа Вашего фильма «Вечное возвращение» в номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии» – это большая честь для Украины», – отметил Л.Новохатько.

Министр культуры Украины пожелал К.Муратовой крепкого здоровья, любви зрителя и новых высоких наград.

Как сообщал УНИАН, картина режиссера К.Муратовой «Вечное возвращение» (Украина) удостоена престижной кинематографической премии «Ника» Российской Академии кинематографических искусств за 2012 год в номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии».

Торжественная церемония вручения 26-й Национальной кинематографической премии «Ника» состоялась 2 апреля в Москве.

Мировая премьера фильма «Вечное возвращение» состоялась в конце 2012 года в рамках основного конкурса Римского МКФ.

В широкий прокат картина выйдет в этом году. Сторонники творчества К.Муратовой смогут оценить режиссуру и игру актеров Ренаты Литвиновой и Сергея Маковецкого, Наталии Бузько и Виталия Линецкого, Олега Табакова и Аллы Демидовой.

За годы существования «Ники» фильмы К.Муратовой неоднократно отмечались киноакадемиками: картина «Мелодия для шарманки» стала лучшим фильмом стран СНГ и Балтии в 2009 году, «Два в одном» – в 2006 году. А «Увлечение» и «Астенический синдром» были названы лучшими игровыми фильмами 1994-го и 1990 годов. Кроме того, за «Астенический синдром» К.Муратова была удостоена «Ники» за режиссуру.

*** Национальная кинематографическая премия «Ника» основана в 1987 году как профессиональный кинематографический приз, присуждаемый за достижения в отрасли кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино. Победители в номинациях определяются тайным голосованием более чем 600 членов российской киноакадемии. Художественным руководителем и основателем премии является кинорежиссер Юлий Гусман.