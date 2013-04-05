Эксперты рассказали о новых PR-технологиях в Интернете

Об этом сказали эксперты в ходе круглого стола «Пространство лжи: «черные» PR-технологии в Интернете».

«Когда компания сталкивается с негативными отзывами о ее деятельности в сети, то есть несколько вариантов реагирования. Первый и самый простой – не реагировать вообще никак, второй – сделать официальное заявление с опровержением, третий – размещать в противовес позитивные комментарии, используя фейковые аккаунты», – рассказал IT-специалист Николай Ефанов. Но такие методы, по его словам, уже устарели. Сейчас все чаще используются другие механизмы. Например, размещение большого количества отрицательных комментариев, призванных довести ситуацию до абсурда и увести полемику от основной темы, либо же отрицательных комментариев, которые должны казаться «происками конкурентов» и не вызывать доверия.

«Эта же технология применяется и с обратной стороны, когда появляется какое-то количество ботов, которые нахваливают ту или иную компанию либо политика, но настолько топорно, что складывается впечатление, словно это неумелый PR. Один из последних примеров – так называемые интернет-боты Арбузова, о которых недавно написали несколько сайтов», – считает Николай Ефанов.

Варианты реакции на такие информационные атаки нужно рассматривать в каждом конкретном случае. «Был пример с одним из мобильных операторов, на которого во всех социальных сетях обрушился поток критики и угроз от пользователей, большинство из которых впоследствии оказались ботами. Но руководство компании очень долго согласовывало варианты действий. В итоге «война» утихла сама собой. Либо закончилось финансирование этой атаки, либо люди просто пробовали свои силы и, не увидев ответной реакции, бросили это дело», – рассказал эксперт по вопросам конкурентной разведки Дмитрий Золотухин.