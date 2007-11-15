В Харьковской области объявлено штормовое предупреждение

В связи с ухудшением погоды, которое вызвано перемещением южного циклона, в Харьковской области сегодня днем, а также в течение суток 16 ноября объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, в эти дни на территории области ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах – гололедица.

Синоптика прогнозирует усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/сек. Температура ночью составит 2-7 градусов мороза, днем – от нуля до 5 градусов тепла.

Население информируется о возможных последствиях неблагоприятной погоды.

С целью предотвращения и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации соответствующие структуры осуществляют необходимую работу в системах жизнеобеспечения, готовится спецтехника, приводятся в готовность автономные источники энергоснабжения, проверяются связь и системы оповещения.