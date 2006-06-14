Кто захватывает землю в Крыму, если не татары

Гетман Украинского реестрового казачества Анатолий ШЕВЧЕНКО утверждает, что из общего количества совершенных за последние 10 лет самозахватов земли в Крыму, порядка 70% проведены не крымскими татары.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом А.ШЕВЧЕНКО заявил журналистам в Симферополе.

Гетман Украинского реестрового казачества сказал, что большинство захватов земли на Южном берегу Крыма совершено при содействии состоятельных людей, приехавших в Крым из других регионов Украины. По словам А.ШЕВЧЕНКО, затем на месте земельных захватов строятся престижные пансионаты и развлекательные заведения. «Закон должен быть один для всех: будь ты житель Крыма, будь ты житель Украины, - подчеркнул гетман Украинского реестрового казачества. - Если захватил землю, ты должен отвечать по закону».

Как считает А.ШЕВЧЕНКО, кому-то выгодно усугублять ситуацию в межэтнической сфере Крыма, поэтому среди славянского населения Крыма бытует мнение, что все захваты земли в Крыму дело рук крымских татар.

Напомним, что по данным крымской прокуратуры, порядка 35% земельных самозахватов в Крыму совершено крымскими татарами.

По данным Государственной земельной инспекции Автономной Республики Крым, площадь самозахватов в Крыму составляет более 28 тысяч га земли.