В Мариуполе на жителей района навесили несуществующие долги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

«В марте 2013 года произошел технический сбой в программе коммерческо-коммунального предприятия «Управляющая компания «Приморская», в связи с чем некоторым жителям Приморского района были разнесены письма о наличии задолженности», - сказано в сообщении. И подчеркнуто, что данное предприятие «приносит свои извинения жителям, не имеющим задолженность по квартплате, за внесение их в список должников».

В сообщении не говорится, сколько доверчивых жителей уже поспешили погасить указанную задолженность.