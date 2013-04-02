В Мариуполе на жителей района навесили несуществующие долги
21:43, 02 апреля 2013Общество
1295
В Мариуполе Донецкой области из-за технического сбоя программы в коммунальном предприятии жителям одного из районов разослали письма о наличии у них несуществующей задолженности по коммунальным платежам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.
«В марте 2013 года произошел технический сбой в программе коммерческо-коммунального предприятия «Управляющая компания «Приморская», в связи с чем некоторым жителям Приморского района были разнесены письма о наличии задолженности», - сказано в сообщении. И подчеркнуто, что данное предприятие «приносит свои извинения жителям, не имеющим задолженность по квартплате, за внесение их в список должников».
В сообщении не говорится, сколько доверчивых жителей уже поспешили погасить указанную задолженность.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter