Должник встретил газовщиков выстрелами из травматики

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь компании «Луганскгаз» Виктория Коломеец, один из потребителей-должников, проживающий по улице Крылова, отказался впустить газовщиков во двор дома, где расположены газовые устройства, для отключения от системы газоснабжения.

По ее словам, при этом мужчина вел себя агрессивно, оскорбляя сотрудников межрайгаза и угрожая убийством. Затем должник дважды выстрелил в воздух из травматического оружия.

По данному факту Алчевский горотдел милиции открыл уголовное производство в отношении мужчины по признакам ст. 129 ч. 1 УК Украины (Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы), предусматривающей наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

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Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Старобельском районе Луганской области мужчина поджог себя в знак протеста против отключения ему электричества, в результате чего с ожогами был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

6 марта в Луганске из-за нерешенного вопроса с арендованным автомобилем мужчина совершил акт самосожжения, в результате чего был доставлен в Луганскую областную клиническую больницу в тяжелом состоянии.