Суд оставил за решеткой авторов граффити «лица с точкой на лбу»

В Сумах Апелляционный суд Сумской области отклонил жалобу адвокатов Владимира Никоненко и Игоря Ганненка, которых обвинили в размещении граффити с изображением человека, «который вызывает сочувствие, потому что он ранен».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня, 28 марта.

В ходе судебного заседания не были учтены смягчающие обстоятельства, предоставленные адвокатами, а также раскаяние подсудимых в своих поступках, о которых И.Ганненко и В.Никоненко заявили в зале суда. Кроме того, суд отклонил апелляцию прокурора, который требовал более сурового приговора для авторов граффити.

«Заречный районный суд вынес правовое и мотивированное решение по этому делу», - говорится в постановлении Апелляционного суда, которое огласил председательствующий на процессе судья Николай Гончаров.

«Решение было написано заранее, по звонку сверху. Это еще раз подтвердило, что в Украине - авторитарный режим, который сажает за решетку только за рисунки», - заявил В.Никоненко.

При этом он подчеркнул, что вместе с И.Ганненком будет добиваться кассационного пересмотра этого решения.

Комментируя приговор, народный депутат Украины Олег Медуница, который избран в Верховную Раду Украины в мажоритарном округе в Сумах, назвал его актом устрашения.

«Я считаю, что это - акт устрашения ... Максимум, что можно было применить к ребятам - это административное правонарушение», - сказал О.Медуница.

Как сообщал УНИАН, 14 января Заречный районный суд г. Сумы приговорил И.Ганненка к 1 году 8 месяцам лишения свободы, а В. Никоненко - к 1 году ограничения свободы. Еще двум молодым сумчанам - Дмитрию Данилову и Михаилу Писарцову - суд по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Суд постановил, что с декабря 2010 по август 2011 юноши совершили ряд хулиганских действий на территории Сум. По информации пресс-службы прокуратуры Сумской области, юноши забросали жилые дома, остановки транспорта и объекты коммунальной собственности пакетами с краской, а также бросили дымовую гранату в комнату общежития, где живут студентки из африканских стран. В официальном сообщении прокуратура не вспоминает о граффити и подчеркивает, что юношей наказали за хулиганство, а не за экстремизм. Организация «Черный комитет», к которому относятся осужденные студенты, не скрывает, кого они изобразили на граффити, хотя в приговоре суда и не упоминается о президенте. Там речь идет о изображение лица, «которое вызывает сочувствие, потому что оно ранено».