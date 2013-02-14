Беркут задержал семерых участников акции протеста на Банковой

Около десятка участников акции протеста в защиту осужденных и задержанных за граффити с изображением лица, похожего на Януковича, не смогли попасть в Администрацию президента, поскольку милиция перекрыла подход к зданию на Банковой.

В свою очередь правоохранители не объяснили, почему не пускают и советовали обращаться в суд.

Участники акции развернули баннер с надписью: «Рисунок - не преступление», а после выступлений нескольких активистов, они получили портрет президента и хотели поставить на нем красную точку.

В это время на них набросился «Беркут». Началась драка. Семь участников были задержаны, передает Тиждень.

Им инкриминируют мелкое хулиганство. Активистам грозит до 15 суток ареста.

«Милиционеры говорят, что мы цеплялись к гражданам, спровоцировали драку», - сообщил один из задержанных активистов, сумчанин Андрей Рыбалко. Он также отметил, что нескольким задержанным инкриминируют 185 статью - сопротивление работникам милиции.

Активисты обращаются к журналистам и другим людям, которые присутствовали возле Администрации президента во время акции протеста, с просьбой, при необходимости, выступить свидетелями в суде.

Как известно, Заречный районный суд Сум 14 января приговорил Игоря Ганненко к одному году и восьми месяцам лишения свободы, а Владимира Никоненко - к одному году ограничения свободы за сделанный им трафаретный рисунок лица, похожего на Януковича.