На юге Украины из-за снегопадов вымерзли фруктовые сады

Об этом сообщает ТСН.

В Крыму только расцвели фруктовые деревья, как температура упала до отметки -6 градусов. Цвет абрикос чернеет на глазах, не оставляя ни одного шанса на урожай. В общем вымерзло до трети ранних сортов черешни и вишни. Остается небольшая надежда на персики и те фруктовые деревья, которые не успели расцвести на всю мощность.

"Груша, яблоко, айва не пострадали. Орехоплодные тоже рано говорить, но миндаль сильно пострадал", - пояснила старший научный сотрудник Никитского ботанического сада Татьяна Лацко.

Пока на юге подсчитывают убытки, в центре даже предположить не могут, чем обернется ночная снежная катастрофа 23 марта для целого сельскохозяйственного сезона.

"Такого в истории метеорологических наблюдений никогда не фиксировалось. И не только в городе Киеве, а вообще на территории Украины", - огорошил директор Гидрометцентра Николай Кульбида. В конце марта крестьяне уже обычно вносили удобрения. И через несколько недель начинали первые работы на огороде. Сейчас же большинство крестьян в отчаянии. Безумное количество снега уже скоро превратит огороды в сплошное болото. Принять такое количество снега земля просто не в состоянии.

Агрономы отмечают, что мартовский снегопад не повредит разве только озимым. Дополнительная влага может даже увеличить урожай хлеба. Аномальные природные явления сбили все ориентиры и приметы, на которые ориентировались крестьяне. В этом году они не оправдываются.