Революция в ванной комнате: Умные гаджеты берут на себя заботу о здоровье зубов

Только подумайте, что происходит: технологические новинки отвоевывают у людей все больше рутинных бытовых функций, не дают нам заниматься скучной трудоемкой работой и, главное — выполняют ее гораздо качественнее, чем мы сами! Стиральные машины давно лишили нас «удовольствия» стирать вручную, автомобильные парктроники не позволяют нам лишний раз помять бампер, а теперь инновации вторгаются и в сферу гигиены полости рта, начиная полностью контролировать процесс чистки зубов. Электрические зубные щетки решительно и беспощадно вытесняют из ванной обычные мануальные щетки: умные гаджеты удаляют до 2 раз больше налета*, эффективно предотвращают заболевания десен и восстанавливают естественную белизну зубов. Пора познакомиться с одним из самых современных устройств нового поколения — электрической зубной щеткой Oral-B Triumph 5000 с дисплеем SmartGuide.



Личное дело: основные характеристики Oral-B Triumph 5000

Даже закоренелые консерваторы не могут не признать, что у электрической зубной щетки Oral-B Triumph 5000 есть все основания находиться в авангарде технологических новинок для ухода за полостью рта. Инновационная 3D-головка специальной чашеобразной формы обеспечивает охват и чистку каждого зуба со всех сторон, совершая 40 000 пульсирующих и 8 800 возвратно-вращательных движений в минуту. Гаджет может работать в 5 разных режимах: ежедневная чистка, деликатный уход, полировка, массаж и глубокая очистка (в последнем случае становится возможным удаление до 99,7 % налета из труднодоступных мест**). Более того, Oral-B Triumph 5000 — единственная зубная щетка с автономным беспроводным дисплеем SmartGuide, который помогает оптимизировать процесс чистки зубов, отображая всю важную информацию в удобном формате.

Преподавательская деятельность: обучающие функции Oral-B Triumph 5000

Зубная щетка Oral-B Triumph 5000 настолько хорошо выполняет свою работу по уходу за полостью рта, что нам есть чему поучиться у нее. Во-первых — соблюдению оптимальной продолжительности чистки зубов. Исследования показывают, что большинство людей чистят зубы меньше положенных 2 минут, что постепенно приводит к весьма неблагоприятным последствиям. Oral-B Triumph 5000 контролирует время процедуры благодаря вынесенному на автономный дисплей таймеру и приучает нас чистить зубы ровно столько, сколько необходимо. Во-вторых, электрическая зубная щетка подсказывает нам правильную силу воздействия на зубы. При использовании обычной мануальной щетки часто прилагаются излишние усилия, что создает риск повреждения эмали и десен. Oral-B Triumph 5000 снабжена интуитивно понятной системой тройного контроля давления: если мы прижимаем щетку к зубам слишком сильно, умный гаджет предупреждает нас об этом и сам отключается.

Окончательная победа: финальные аргументы в пользу Oral-B Triumph 5000

Электрическая зубная щетка Oral-B Triumph 5000 не только обеспечивает профессиональную чистку зубов, но и помогает сделать процесс ежедневного ухода за полостью рта максимально комфортным и приятным. В числе преимуществ нового гаджета — эргономичная рукоятка со специальной нескользящей поверхностью, входящие в комплект 5 сменных насадок, зарядное устройство с контейнером для их хранения, портативное зарядное устройство SmartPlug и футляр для путешествий.

Стоит ли удивляться, что стоматологи по всему миру давно встали на сторону новых технологий и рекомендуют использовать электрические зубные щетки Oral-B*** для эффективного ухода за полостью рта? Да здравствует революция в чистке зубов!

* По сравнению с обычной мануальной зубной щеткой.

** Основано на однократном клиническом испытании.

*** Бренд, который рекомендуют и используют большинство стоматологов во всем мире.