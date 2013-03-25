В КГГА рассказали, каким транспортом сегодня можно проехать по Киеву

На маршруты Киева сегодня вышли 260 автобусов и 65 троллейбусов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по информации коммунального предприятия «Киевпасстранс», по состоянию на 8.00 на городские маршруты вышли 260 автобусов обычного режима движения, 65 троллейбусов и 262 маршрутных такси предприятия. Кроме того, восстановлена работа скоростного трамвая на жилом массиве Троещина.

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Так, уже восстановлена работа следующих автобусных маршрутов:

№20 «ст. м. «Лыбедская» – массив Корчеватое»

№ 27 «ст. м.»Лыбедская – сел. Пирогово»

№ 43 «ст. м. «Выдубичи» – сел. Козин

№43к «ст. м. «Выдубичи» – сел. Конче-Заспа»

№ 56 «ст. м. «Выставочный центр» – ст. м. «Академгородок»

№69 «ул. Литвиненко-Вольгемут – Дворец Спорта»

№80 «Кибцентр – Севастопольская площадь»

№ 91 «Харьковский массив – Московская площадь»

№11 «ст. м. Лесная – с. Быковня»

№33 «ст. м. «Лесная» – ул. Жукова»

№46 «ст. м. «Левобережная» – просп. Перова – Керченская площадь»

№ 49 «ст. м. «Левобережная» – платформа «Левый берег»

№55 «Ленинградская площадь – к ст. м. «Арсенальная» (изменена схема)

№63 «ст. м. «Красный Хутор – ул. Бориспольская – Массив Лесной»

№81 «ст. м. «Лесная» – ул. Жукова»

№62 от ст. м. «Арсенальная» к Железнодорожному шоссе (изменена схема)

№70 «ст. м. «Левобережная» – ул. Вершигоры»

№ 95 «ст. м. «Левобережная» – платформа «Левый берег»

№14 «Лесопитомник – ст. м. «Нивки»

№30 «ст. м. «Академгородок» – пос. Пуща-Водица»

№37 «ст. м. «Святошин» – Чайка

№47 «ст. м. «Дорогожичи» – ст. м. «Нивки»

№53 «Рыбацкий полуостров – ст. м. «Контрактовая площадь»

№72 просп. Свободы – ст. м. «Контрактовая площадь»

№32 «Минский массив – ст. м. «Нивки»

№90 «Интерплощадь – ул. Григоровича-Барского»

№21 и № 73 организовано по просп. Маяковского к Петровке.

№ 101 «вул. Закревского – Петровка»

№102 «Массив-Оболонь – к ул. Вышгородской» (изменена схема)

№ 99 «ст. м. «Минская» – просп. Рокосовского (изменена схема)

№18 «Харьковское шоссе – ст. м. «Харьковская»

№35 «ул. Ахматовой – ул. Подлипко»

№45 «ст. м. Дарница – ст. м Харьковская»

№51 «ст. м. «Красный хутор» к ст. м. «Лыбедская»

№87 «ст. м. «Осокорки» – ст. м. «Левобережная»

Троллейбусные маршруты:

№ 1 «ул. Маршальская – ст. м. «Лыбедская»

№ 2 «ул. Смолича – Кибцентр»

№ 12 «Смолича – ул. Жилянская»

№ 43 «Кибцентр – Ленинградская площадь»

№ 45 «Выставка – ст. м. «Васильковская»

№ 38 «ст. м «Выдубичи» – музей ВОВ»

№ 8 «ул. Смелянская – пл. Льва Толстого»

№ 21 «Кадетская роща – ул. Дегтяревская»

№ 3к Аэропорт «Киев» – Южный вокзал (изменена схема)

№ 22к Аэропорт «Киев» – Индустриальный мост (изменена схема)

№19 «Севастопольская площадь – ст. м. «Дорогожичи» (изменена схема).

Кроме того, по проспекту Победы организована работа временного автобусного маршрута №5+7 в количестве 20 единиц.

Маршрутные такси №№ 208, 209, 211, 212, 239, 548, 457, 193, 157, 245, 249, 478, 550, 150, 155, 157д, 182, 183, 228, 453, 501, 532, 537, 562, 221, 220, 213, 425, 474, 597, 515, 225, 234, 159, 166, 586, 584.