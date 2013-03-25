В Киевводоканале заявляют, что установили происхождение желтых пятен на Днепре.

Как сообщается в распространенном пресс-релизе, это "шуга, образование которой является естественным в в предпаводковый период".

В частности Киевводоканал информирует о следующем: "В связи с беспокойством относительно появления желтых пятен на Днепре в лабораториях Киевводоканала провели анализы проб речной воды, а также кусочков желтого льда, который сейчас покрыл поверхность Днепра. Результаты исследований подтвердили, что качественные показатели днепровской речной воды и растопленного льда - почти идентичны и находятся в пределах определенных норм. Желто-коричневый лед, покрывший Днепр - это шуга, которая образуется ежегодно в предпаводковый период. Комочки хрупкого льда появляются на поверхности реки при температуре близкой к 0 ° C и приобретают оттенок речной воды, мутность и окрас которой в этот период значительно повышается ".

Такого же мнения придерживается и Государственное агентство водных ресурсов Украины, которое подтвердило выводы Киевводоканала.

Ранее Киевводоканал сообщал, что резких отклонений, которые не присущи паводковому периоду, в показателях речной Днепровской и Деснянской воды не наблюдается. Все показатели воды, поступающей на очистные сооружения, находятся в пределах установленных норм.