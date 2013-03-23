В Киеве требуют от властей и СЭС провести анализ воды в Днепре (фото)

Партия Виталия Кличка «УДАР» требует от киевских властей и санэпидемслужбы объяснить киевлянам причины появления желтых пятен в Днепре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРА», об этом заявил депутат Киеврады Алексей Давиденко.

По его словам, сегодня утром жители столицы увидели на левом берегу Днепра желтые пятна, которые затянули всю поверхность воды вдоль берега реки.

«Течение несет по Днепру эту желтую воду к берегам Гидропарка и Русановского канала», - сказал депутат.

А.Давиденко подчеркнул, что жители Киева очень обеспокоены таким положением вещей, «поскольку такого раньше никогда не наблюдалось». По словам депутата, вряд ли появление этих желтых пятен повлекли песок или ил, поднявшиеся на поверхность, поскольку по своей природе они тяжелее воды.

«Мы не исключаем, что появление таких пятен может быть следствием прорыва канализационных труб или промышленных выбросов в Днепр. Чтобы проинформировать киевлян «УДАР» требует от санэпидемиологической станции, службы МЧС и руководства столицы срочно сегодня провести забор води и провести исследование. Мы требуем публично сообщить результаты таких исследований, и объяснить откуда взялись эти желтые пятна», - отметил А.Давиденко.