Киевводоканал уверяет, что вода в Днепре такая, как всегда

В связи с многочисленными сообщениями 23 марта о появлении на поверхности Днепра желтых пятен непонятного происхождения в лабораториях «Киевводоканала» провели срочные дополнительные исследования поверхностных вод Днепра и Десны, которые подтвердили, что все показатели качества речной воды, поступающей на очистительные сооружения, находятся в пределах определенных норм.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «АК «Киевводоканал».

«Резких отклонений, что не присуще этому сезону года, в показателях речной днепровской и деснянской воды не наблюдается», - сказано в сообщении.

«Полученные данные свидетельствуют лишь о том, что мы находимся на пороге паводкового периода, для которого свойственны повышения мутности речной воды, цветности, окислености, постепенного уменьшения щелочности», - добавили в компании.

Предположения по поводу того, что причиной появления желтых пятен на поверхности Днепра может быть утечка из канализации, не подтвердились. Все сооружения водоотвода «Киев водоканала» работают в штатном режиме. Никаких аварийных ситуаций, которые могли бы привести к загрязнению стоками поверхностных источников водоснабжения, не происходило.

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«Киевводоканал» обеспокоен появлением непонятных загрязнений Днепра. Так, сегодня, 24 марта, в район села Лебедевка Киевской области поблизости водохранилища на поверхности воды также были обнаружены желтые пятна, в связи с этим на место срочно направлен специалист компании для забора речной води с целью ее дальнейшего анализа.