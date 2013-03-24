«Борисполь» отменил половину рейсов в Европу
13:46, 24 марта 2013Общество
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Аэропорт «Борисполь» отменил назначенные на сегодня рейсы в большинство стран Европы.
«Борисполь» отменил половину рейсов в Европу
По состоянию на 13.00 международный аэропорт «Борисполь» отменил рейсы в большинство стран Европы, назначенных на 24 марта.
Как сообщает сайт аэропорта, отменены 45 из 90 рейсов следования в страны Европы на 24 марта.
Рейсы в направлении стран Азии и некоторых городов России ожидаются вовремя или с задержками.
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