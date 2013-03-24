«Борисполь» отменил половину рейсов в Европу

13:46, 24 марта 2013
Общество
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Аэропорт «Борисполь» отменил назначенные на сегодня рейсы в большинство стран Европы.

Терминал F Борисполь

По состоянию на 13.00 международный аэропорт «Борисполь» отменил рейсы в большинство стран Европы, назначенных на 24 марта.

Как сообщает сайт аэропорта, отменены 45 из 90 рейсов следования в страны Европы на 24 марта.

Рейсы в направлении стран Азии и некоторых городов России ожидаются вовремя или с задержками.

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