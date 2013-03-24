«Борисполь» отменил половину рейсов в Европу

По состоянию на 13.00 международный аэропорт «Борисполь» отменил рейсы в большинство стран Европы, назначенных на 24 марта.

Как сообщает сайт аэропорта, отменены 45 из 90 рейсов следования в страны Европы на 24 марта.

Рейсы в направлении стран Азии и некоторых городов России ожидаются вовремя или с задержками.