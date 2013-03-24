Укравтодор отчитывается, что расчистил дороги государственного значения

Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, вместе с тем, остается осложненным проезд к 566 населенным пунктам в пяти областях, а именно: Хмельницкая – 192 н.п., Тернопольская – 171 н.п., Винницкая – 84 н.п., Львовская – 36 н.п., Волынская – 35 н.п., Ивано-Франковская – 24 н.п., Ривненская – 12 н.п. и Черновицкая область - 12 н.п.

На протяжении суток возобновлено транспортное сообщение с 495 населенными пунктами.

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Проезд по Вышковскому, Яблунецкому, Латырскому и Абранскому горным перевалам Закарпатской области и Ужоцкому и Орявскому перевалам Львовской области осуществляется в обычном режиме.

В связи со сложными погодными условиями остаются ограничения движения на двух участках автодорог в Ивано-Франковской области: Татаров - Каменець-Подольский и Снятин-Тязев.

К мероприятиям по обеспечению постоянного функционирования объектов жизнедеятельности населения, социально-бытовой сферы и транспортного сообщения на автодорогах государственного и регионального значения и в г. Киеве на протяжении прошлых суток привлекалось 12 тыс. 807 чел., а также и 3 тыс. 579 ед. техники, из них: от ГСЧС – 1 тыс. 133 чел. и 228 ед. техники; Минобороны 2 тыс. 287 чел. и 74 ед. техники; МВД – 1 тыс. 733 чел. и 691 ед. техники, коммунальных предприятий – 1 тыс. 935 чел. и 564 ед. техники, Укравтодора – 3 тыс. 269 чел. и 2 тыс. 13 ед. техники, от «Укрзализныци» - 5 тыс. чел. и 44 ед. снегоуборочной техники (из них 24 снегоуборочных поезда).