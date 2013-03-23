Азаров просит украинцев помочь справиться с уборкой снега

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, проинформировали в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ

«В Украине экстремальные снегопады и сильный ветер. В Киеве вторые сутки не прекращается метель. Буквально за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков. Ни я, ни все ответственные руководители, которые занимаются организацией противодействия стихии, не припомним такого, - написал Н.Азаров. - Поэтому сейчас нужно всем осознать чрезвычайную сложность ситуации и с пониманием отнестись к тому, что противостояние стихии требует особенных усилий и времени».

По словам главы правительства, оперативные штабы по чрезвычайным ситуациям работают круглосуточно. Они постоянно докладывают ситуацию и отчитываются об организации работ Президенту и премьер-министру. Все руководители правительства принимают участие в организации работы.

На расчистку дорог, предоставление помощи людям, попавшим в сложное положение, выведена абсолютно вся имеющаяся техника и силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, коммунальных служб, Министерства обороны, предприятий - по регламентам действий гражданской обороны.

«Только что я отдал распоряжение организовать дополнительные действия по вывозу снега из населенных пунктов. Потому что если на автотрассах достаточно расчищать дорожное полотно, сбрасывая снег на обочину, то в городах сброшенный у дороги снег уже стал критической проблемой», - отметил Н.Азаров .

При этом он акцентировал на том, насколько это тяжелая и масштабная работа. Ведь практически все крайние полосы и тротуары заставлены автомобилями. Много машин со вчерашнего дня застряли и оставлены владельцами. Все это крайне осложняет проведение работ. И все же они должны выполняться, снег должен вывозиться - иначе затянувшаяся стихия окончательно парализует город.

«Я хочу обратиться ко всем автомобилистам с огромной просьбой. Помогите дорожным службам и спасателям. Проявите сознание и солидарность. Во-первых, нужно просто отказаться от поездок на личных автомобилях. Ведь вы не знаете, в какую ситуацию можете попасть. Во-вторых, как только можно, где только можно, максимально освободить проезжую часть, проезды и подъезды к домам от припаркованных автомобилей, - написал глава правительства. - Иначе снегоуборочная техника просто не сможет работать настолько эффективно, как могла бы. Главнее всего - чтобы на вызовы могли приехать машины скорой помощи и потом доставить пациентов в больницу. Расчистке дорог и подъездов в медицинские учреждения я поручил уделить первоочередное внимание. А если где-то соответствующие службы не успевают, нужно обращаться за помощью к людям, организовывать добровольцев, потому что страшнее того, что кому-то невозможно оказать медицинскую помощь, ничего нет».

Кроме того, премьер-министр поручил подготовить силы и средства для подвоза хлеба, воды, некоторых других продуктов первой необходимости, медикаментов на случай, если стихия затянется и какие-то населенные пункты или районы останутся отрезанными от снабжения.

«Еще раз убедительно прошу всех осознать сложность ситуации и мобилизоваться», - обратился Н.Азаров. Он предложил всем сообщать ему на странице в Фейсбуке «о ситуациях, в которых людям сейчас нужна помощь, о том, где наши службы недорабатывают, и, конечно, предлагать решение», уверив, что на все сообщения будет немедленная реакция.

«Спасибо всем за понимание и заранее - за солидарность и взаимопомощь!» - поблагодарил Н.Азаров.