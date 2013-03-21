Наливайченко убежден, что оппозиции удастся изменить парламент

Об этом он заявил, давая оценку первым 100 дням нового парламента, сообщает Кличко.org.

«Несмотря на оценки скептиков, оппозиции уже удалось кое-что изменить в Верховной Раде. Наконец оппозиционные силы смогли предложить альтернативу и положить конец райской жизни предыдущих депутатов, которые позволяли себе даже не ходить на работу. Закончились политическая коррупция и пианизм, когда один голосует за нескольких », - сказал Наливайченко.

«УДАР Виталия Кличко» - новая политическая сила и действуем мы по-новому. Именно поэтому начали работу в парламенте с отказа от депутатских льгот и привилегий. Более того - мы внесли законопроект, чтобы раз и навсегда лишить депутатов льгот, а эти средства направить на нужды людей », - подчеркнул политик. Именно с этого, по его мнению, должен начинаться бюджетный процесс - по сокращению расходов на все ветви власти. «Но главное - что будет дальше. Мы выполним обещания, которые дали нашим избирателям. Должны провести политическую люстрацию. Если голосуешь за других, нарушаешь закон, если вовлечен в коррупцию - вон из зала », - подчеркнул Наливайченко.

«Мы будем отстаивать международные антикоррупционные расследования - расследуем, куда ушли деньги из украинского бюджета, как их вернуть и привлечь к ответственности виновных коррупционеров. Касается это прежде всего людей, которые сидят в правительстве - от премьера до последнего министра. Мы не воспринимаем имитации, лжи и коррупции и не позволим власти безнаказанно обворовывать граждан », - заявил представитель« УДАР Виталия Кличко ».