На трассе Киев-Ковель иностранец на Lexus сбил женщину на «зебре»

В Житомирской области иностранец на автомобиле Lexus сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы УГАИ МВД Украины в Житомирской области Николай Яцкевич, эта трагедия произошла 17 марта около 19.15 на 125 км автодороги Киев-Ковель.

Возле села Иосифовка Малинского района водитель неустановленного еще на тот момент автомобиля, двигаясь в направлении Киева, сбил 55-летнюю жительницу Малинского района, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Водитель с места происшествия скрылся. В итоге ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте.

После этого правоохранители ГАИ Малинского горотдела установили и задержали автомобиль Lexus под управлением 36-летнего жителя иностранного государства, который и совершил ДТП. В настоящее время по этому факту милиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении в отношении виновника трагедии уголовного производства.