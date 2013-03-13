В Кабмине подняли пенсии ветеранам и повысили размер выплат к 9 мая

«Сегодня на заседании правительства много внимания было посвящено вопросам социальной политики и защиты уязвимых граждан. Всего было принято 11 социальных решений. И это - своеобразный рекорд за последнее время», - сообщила Министр социальной политики Украины Наталия Королевская.

Она также отметила, что принятые сегодня решения - это часть пакета из более 70 социальных предложений Минсоцполитики, что нарабатывались с начала года. В целом они касаются более 2 млн. граждан.

В частности, по словам министра, поддержан проект закона «О государственной помощи семьям с детьми», которым предусмотрено увеличение ежемесячной помощи для детей-сирот с инвалидностью на 894 гривны - с 2420 грн. до 3314 грн. Эти изменения прямо предусмотрены социальными инициативами Президента.

В сфере занятости правительство утвердило порядок компенсации 50% единого социального взноса работодателям, которые создают новые высокооплачиваемые рабочие места. «По предварительным оценкам, принятие этой нормы будет стимулировать дополнительное создание более 70 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест в год», - сообщила Министр.

Больше решений - восемь - было принято по усилению социальной защиты наиболее уязвимых категорий граждан - инвалидов, ветеранов, малообеспеченных семей. Среди них - повышение минимальных пенсий инвалидам войны II-III групп и участникам боевых действий, которым исполнилось 85 лет. «С 1 мая 2013 года ни у одного участника боевых действий в период Великой Отечественной войны, которому исполнилось 85 лет, пенсия не может быть меньше 2548 грн.», - отметила министр.

Также увеличена ежегодная разовая денежная помощь к 5 мая на 2013 год ветеранам войны и жертвам нацистских преследований - в среднем, на 10%. «Для примера, инвалидам войны I группы предусматривается выплатить разовую помощь в размере 2 415 гривен - на 215 гривен больше, чем в 2012 году», - подчеркнула Наталия Королевская.

Кроме того усилена социальная защита лиц, пострадавших на производстве. «С марта 2013 году ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве вырастут в среднем на 180 гривен - с 1210 до 1390 грн.», - сказала глава Минсоцполитики.

Среди прочих решений, принятых сегодня, министр отметила упрощение порядка предоставления субсидий. Отныне люди получат возможность брать справки о доходах в одном месте - в Пенсионном фонде.