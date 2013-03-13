"Квартирная банда" получила по 8-11 лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, решением Апелляционного суда области приговор суда первой инстанции был оставлен без изменений, и члены ОПГ признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Лидер банды приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а двое подельников - к 10 и 8 годам соответственно.

Трое членов ОПГ незаконно на протяжении 6 лет завладевали жильем в престижных районах Донецка. Преступники искали семьи, где собственниками квартир были несколько человек. Члены банды покупали у одного из собственников часть жилья, после чего подселяли в квартиру других людей, уничтожали мебель, личные вещи и сантехнику в квартире, заставляя собственников жилой площади дешево продать квартиру.