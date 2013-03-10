В Крыму иномарка влетела в «скорую помощь»: есть погибшие

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, «Фольксваген Пассат» и «скорая» не разминулись на углу двух улиц вчера, 9 марта.

В аварии погибла 27-летняя фельдшер. 57-летний врач в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Водители обеих машин 32 и 57 лет и 50-летний пассажир медицинского автомобиля госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, в больницу с диагнозом «кома по неизвестной причине» доставлен 22-летний пациент, который находился в «скорой» в момент аварии.

Правоохранители проводят расследование.