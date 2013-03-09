Завтра в Украине - снег и дождь

В Прикарпатье, а днем и в Винницкой, Черкасской и Киевской областях местами сильные осадки, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах Украины, кроме южной части и Закарпатья, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях на протяжении суток 0-5° мороза, ночью на севере Левобережья 6-11° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, в Крыму до 15° тепла; на остальной территории ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве и области в воскресенье ночью ожидается небольшой снег, днем снег, мокрый снег, местами сильный. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью и днем 0-5° мороза, в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.