Более 47 тысяч женщин служат в украинской армии

Сегодня в Вооруженных Силах Украины проходят службу и работают более 47 тысяч женщин, среди которых почти треть – это женщины-военнослужащие. Более 1600 из них – офицеры, более 4700 - сержанты и 9770 - солдаты военной службы по контракту. 370 девушек учатся в высших военных учебных заведениях.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

По данным Минобороны, в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба учатся более 80 женщин-курсантов. Рядом с мужчинами работают и более 30 тысяч женщин - работников ВС Украины и госслужащих.

Представительницы прекрасного пола проходят службу и работают во всех видах и родах войск Вооруженных Сил Украины. Больше всего они представлены в соединениях и частях Сухопутных войск и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Также достаточно много женщин служат в Высокомобильных десантных войсках.

За более чем 20 лет миротворческой деятельности Украины в составе национальных контингентов прошли службу около 30 украинских военнослужащих-женщин.