В Раде надеются, что саммит в Брюсселе ускорил евроинтеграцию Украины

Об этом он заявил в ходе общения с региональными СМИ, сообщает РБК-Украина.

«Хочу отметить ключевые моменты саммита. Он состоялся на высшем уровне, подтверждение этому – участие в нем главы Европейского совета Германа Ван Ромпея и главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу. Немаловажно, что по его завершению стороны подписали совместное заявление, в котором подчеркиваются положительные моменты в отношениях Украины и ЕС. Кроме этого, ЕС и Еврокомиссия согласились участвовать в реконструкции газотранспортной системы в Украине, а Еврокомиссия подтвердила свою заинтересованность том, чтобы принять участие в управлении украинской ГТС», - акцентирует внимание политик.

Зарубинский также отметил, что есть существенные подвижки в отношении введения безвизового режима.

«Безусловно, очень важный момент - был отмечен прогресс сторон относительно продвижения на пути безвизового режима. Это можно поставить на первое место, ведь это то, что интересует простых украинцев, касается миллионов. С тенденцией усиления мобильности, миграции людей, безвизовый режим этому только способствует. Он покажет, что мы не изолированы, мы в европейском пространстве, и имеем претензии и амбиции относительно адекватного отношения к нам», - говорит нардеп.

Политик также отметил, что в европейской перспективе Украины заинтересована не только наша страна, но и ЕС.

«ЕС - это та структура, с которой не просто лучше жить в дружбе, а с которой нужно сотрудничать как можно глубже. Однако нужно помнить, что и ЕС заинтересован в Украине. Ведь мы - 46-миллионый неосвоенный слабоконкурентный рынок, золотое дно для европейских товаров, с которыми сейчас проблемы – их некуда реализовывать. Также им важно, чтобы Украина оставалась прогнозируемым транзитером энергоносителей. Чтобы там не делали россияне с Северным и Южным потоком, львиная доля всех энергоносителей, которые идут с Востока в ЕС, направляются через Украину. И, наконец, ЕС боится нелегальной миграции. Только в его столице, Брюсселе, 35% населения – мигранты. Там не хотят, чтобы Украина была транзитером нелегальной миграции», - говорит он.

Напомним, что ранее в Брюсселе при участии президента Украины Виктора Януковича, главы Европейского совета Германа Ван Ромпея и главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу состоялся саммит Украина-ЕС. По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление, состоящее из 16 актуальных вопросов украинско-европейских отношений.