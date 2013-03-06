Минфин отчитывается, что профицит сводного бюджета превратился в дыру 615 миллионов

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, в январе дефицит государственного бюджета Украины составил 1,64 млрд грн, общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в сумме 3,11 млрд грн против росписи на этот период в сумме 8,58 млрд грн.

Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь составила 30,18 млрд грн, что на 8,3% больше показателя аналогичного периода 2012 года. За январь Государственный бюджет Украины получил 23,20 млрд грн, что на 6,9% больше показателя января 2012 года. Против января 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в январе текущего года выросли на 10,8% до 20,05 млрд грн.

Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета за январь составила 30,77 млрд грн, что на 19,8% больше показателя аналогичного периода 2012 года. За январь кассовые расходы государственного бюджета составили 24,81 млрд грн, что на 23,3% больше показателя января 2012 года. Против января 2012 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета в январе текущего года выросли на 29,3% до 23,16 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, сводный бюджет за 2012 г. выполнен с дефицитом 50,73 млрд грн, государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 29,833 млрд грн больше, чем за 2011 год.

Дефицит общего фонда госбюджета составил 53,350 млрд грн.

В 2012 году доходы госбюджета составили 346,025 млрд грн, что на 31,408 млрд грн, или на 10% больше показателя 2011 года. В т.ч. в общий фонд госбюджета поступило 289,577 млрд грн, что на 8,9% больше 2011 г.

Кассовые расходы госбюджета в 2012 г. составили 395,661 млрд грн, что на 18,7% больше прошлогоднего, в т.ч. расходы общего фонда составили 343,590 млрд грн – на 19,6% больше 2011 г.