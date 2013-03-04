Из Одесской области никак не вывезут ядовитый меланж - разворовали рельсы

Об этом УНИАН сообщил президент Южноукраинского экологического союза Валерий Осипов. Он уточнил, что в 4,5 километрах от ж/д станции Любашевка находится старый склад военной части №3516, где в емкостях более 30 лет хранится меланж. Вещество должны были вывезти железнодорожными составами еще в 2012 году в рамках сотрудничества Украины с ОБСЕ.

«Это страшная проблема - склад давно исчерпал свои возможности, а ракетный окислитель - агрессивная среда. Если, не дай Бог, он проникнет в воздух, полсевера Одесской области не станет. Ракетное топливо хранилось в 7 областях Украины, часть уже вывезли на утилизацию, а у нас нет», - сказал В.Осипов.

По его словам, полотно разобранное, очевидно, на металлолом, ведет непосредственно от склада к названной станции. Как пояснили УНИАН в Любашевской райадминистрации, в 2013 году разобранные пути будут восстановлены. Данный вопрос уже согласован с военной частью.

Как сообщал УНИАН, Украина до 1 января 2013 года должна была полностью избавиться меланжа. Об этом заявил менеджер ОБСЕ по утилизации меланжа в Украине Антон Мартынюк. Он отметил, что финансовую поддержку в рамках реализации данного проекта оказывают Дания, Испания, Германия, Норвегия, Польша, США, Венгрия, Финляндия, Чехия и Швеция.

Реализация совместного проекта по вывозу и утилизации меланжа началась в 2009 году, а в целом на этот проект предусмотрено выделение странами-донорами 18 млн. евро.

Меланж - это многокомпонентная смесь азотной кислоты, окиси азота и ингибиторов коррозии. Летучая, агрессивная, высокотоксичное и гигроскопическая жидкость применяется как окислитель ракетного топлива в жидкостно-топливных ракетных двигателях. Окислители на основе азотной кислоты не горят и не взрываются, но они вызывают самовозгорание некоторых горючих материалов, в частности ракетного топлива.

Совместный проект Украина-ОБСЕ по вывозу меланжа является крупнейшим по объемам донорского финансирования в истории этой международной организации.