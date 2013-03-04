Украинские предприятия смогут получить дешевые кредиты - Арбузов

Эти нормы заложены в Госпрограмме активизации развития экономики на 2013-2014 годы, и впервые для стимулирования развития экономики будут использоваться полноценные рыночные методы, сообщает LB.ua.



На рыночных принципах будет базироваться и работа Государственного банка развития. Новое финучреждение займется реализацией долгосрочных проектов модернизации производственных мощностей.

В первую очередь, это будет касаться таких секторов экономики, как авиастроение, судостроение, ракетно-космическая отрасль, машиностроение, топливно-энергетический комплексе, ЖКХ, транспортная инфраструктура. Таким образом, как сообщил Сергей Арбузов, Госбанк развития станет финучреждением первого уровня, и в этом качестве будет предоставлять ресурсы коммерческим банкам.

Предполагается, что государственные гарантии будут предоставляться только под перспективные инвестиционные проекты, которые пройдут стандартную для банковского сектора процедуру разработки и экспертизы технико-экономических обоснований.

«Выделение гарантий будет происходить после того, как экспертный совет получит проработанные с конкретным банком технико-экономические обоснования. Проекты будут оцениваться с точки зрения периода возврата инвестиций и их рентабельности. Уже сейчас мы видим, что многие программы окупаются за 1,5-2 года», - отметил Сергей Арбузов. Например, один из первых проектов планируется реализовать в сфере железнодорожных перевозок, в частности, для замены тепловозов.