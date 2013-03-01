Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:

Украинцы с декабря смогут сохранить номер телефона при смене оператора - СМИ

С 1 декабря абоненты украинских компаний мобильной связи смогут сохранять номер телефона при смене оператора.

Янукович подписал закон об изменениях в регламент ВР

Согласно этому закону, голосование осуществляется народным депутатом лично при помощи электронной системы путем голосования «за», «против» или «воздержался» в зале заседаний Верховной Рады или в определенном для тайного голосования месте возле зала пленарных заседаний.

Турчинов: Рыбак уже внес представление в ВАСУ о лишении Власенко мандата

Рыбак собрал комитет ВР, не предупредив оппозицию, и подписал представление на Высший административный суд о лишении Власенко депутатского мандата.В ВАСУ подтвердили поступление иска о досрочном прекращении депутатских полномочий Власенко и назначили рассмотрение дела на 5 марта. Сам же Власенко заявил, что власти готовят его арест в ночь с пятницы на субботу, 2 марта.

Янукович призывает украинцев подождать с "покращенням"

Президент Украины провел итоговую пресс-конференцию в Украинском доме, где заявил, например, что готов рассмотреть помилование Луценко, пожаловался на предшественников, пообещал искать общий язык с журналистами, которым посоветовал лично спросить у его сына Александра, как тот стал миллиардером.

«Свобода» уже выбрала кандидата в мэры Киева

ВО «Свобода» готова выдвинуть в мэры Киева народного депутата Андрея Ильенко, но только в случае, если его кандидатура будет согласована с союзниками по оппозиции.

У тюремщиков готовы все документы для этапирования Тимошенко в Киев

Администрация колонии подготовила документы для этапирования Тимошенко на заседание Печерского райсуда Киева.