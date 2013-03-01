Турчинов: Рыбак уже внес представление в ВАСУ о лишении Власенко мандата
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак внес в Высший административный суд Украины представление относительно возможности лишения народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко депутатского мандата.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель политсовета ВО «Батькивщина» Александр Турчинов на время пресс-конференции в Киеве.
“Вчера господин Рыбак подписал представление на скорую руку на Высший административный суд относительно лишения Власенко депутатского мандата. Все это они хотели провести тайно, включая решение суда”, - сообщил А.Турчинов.
По его словам, вчера 9 из 17 членов Регламентного комитета Верховной Рады провели заседание, не сообщив об этом 8 оппозиционным коллегам, на котором приняли решение о том, что С.Власенко должен быть лишен депутатства из-за того, что занимается адвокатской деятельностью.
А.Турчинов отметил, что оппозиционные члены Регламентного комитета не знали о данном заседании.
Вместе с тем, он подчеркнул, что решение Регламентного комитета было передано В.Рыбаку, который уже направил его в ВАСУ.
По словам А.Турчинова, С.Власенко 22 февраля написал заявление о лишении его права заниматься адвокатской деятельностью.
При этом он подчеркнул, что, в соответствии с украинским законодательством, человек лишается права заниматься адвокатской деятельностью сразу после написания соответствующего заявления.