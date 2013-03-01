Турчинов: Рыбак уже внес представление в ВАСУ о лишении Власенко мандата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель политсовета ВО «Батькивщина» Александр Турчинов на время пресс-конференции в Киеве.

“Вчера господин Рыбак подписал представление на скорую руку на Высший административный суд относительно лишения Власенко депутатского мандата. Все это они хотели провести тайно, включая решение суда”, - сообщил А.Турчинов.

По его словам, вчера 9 из 17 членов Регламентного комитета Верховной Рады провели заседание, не сообщив об этом 8 оппозиционным коллегам, на котором приняли решение о том, что С.Власенко должен быть лишен депутатства из-за того, что занимается адвокатской деятельностью.

А.Турчинов отметил, что оппозиционные члены Регламентного комитета не знали о данном заседании.

Вместе с тем, он подчеркнул, что решение Регламентного комитета было передано В.Рыбаку, который уже направил его в ВАСУ.

По словам А.Турчинова, С.Власенко 22 февраля написал заявление о лишении его права заниматься адвокатской деятельностью.

При этом он подчеркнул, что, в соответствии с украинским законодательством, человек лишается права заниматься адвокатской деятельностью сразу после написания соответствующего заявления.